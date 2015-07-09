日本个股：本田汽车将扩大召回更换高田产制的安全气囊

本田发言人称，该公司从之前召回未涵盖的本田汽车中独立收集约1,000个高田安全气囊气体发生器，用于调查目的，随后交给高田进行分析。

本田发言人表示，该公司对高田提供数据的分析发现，气体发生化学物质密度的不一致可能导致安全气囊在展开时出现异常，因此发布新的召回指令。

本田汽车社长八乡隆弘周四稍早对记者表示，公司将继续与高田共同调查相关问题，并作为高田的商业伙伴，但没有向高田提供金融援助的计划。(完)