日本个股：本田汽车将扩大召回更换高田产制的安全气囊

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
本田发言人称，该公司从之前召回未涵盖的本田汽车中独立收集约1,000个高田安全气囊气体发生器，用于调查目的，随后交给高田进行分析。
本田发言人表示，该公司对高田提供数据的分析发现，气体发生化学物质密度的不一致可能导致安全气囊在展开时出现异常，因此发布新的召回指令。
本田汽车社长八乡隆弘周四稍早对记者表示，公司将继续与高田共同调查相关问题，并作为高田的商业伙伴，但没有向高田提供金融援助的计划。(完)
(编译 张明钧/杜明霞；审校 屈桂娟/李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”