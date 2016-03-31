高田称关于其气囊召回成本或高达240亿美元的报道不实

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京3月31日 - 高田(7312.T)周四否认该公司已经对全球气囊召回的估算成本进行了计算，此前彭博报道称在最糟情况下，高田召回汽车气囊发生器的相关成本将约为240亿美元。
“我们尚未宣布关于该报道的影响的任何事情，而且我们已经计算了(召回)估算成本的说法不实，”高田在一份声明中说。
高田还补充称，关于气囊发生器爆炸原因的调查正在进行，目前很难确定召回成本。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。