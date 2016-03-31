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国际财经 | 2016年 3月 31日 星期四 11:05 BJT

高田称关于其气囊召回成本或高达240亿美元的报道不实

路透东京3月31日 - 高田(7312.T)周四否认该公司已经对全球气囊召回的估算成本进行了计算，此前彭博报道称在最糟情况下，高田召回汽车气囊发生器的相关成本将约为240亿美元。

“我们尚未宣布关于该报道的影响的任何事情，而且我们已经计算了(召回)估算成本的说法不实，”高田在一份声明中说。

高田还补充称，关于气囊发生器爆炸原因的调查正在进行，目前很难确定召回成本。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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