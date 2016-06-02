六家车商将在美召回近250万辆汽车 因配备的高田气囊存隐患

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透华盛顿6月2日 - 据政府监管机构的文件显示，六家汽车商周四宣布，将在美国召回近250万辆汽车，因这些汽车配备的高田气囊气体发生器可能存在缺陷。
召回汽车包括：通用汽车(GM.N)生产的190万辆SUV和卡车，德国大众汽车(VOWG_p.DE)生产的21.7万辆汽车，戴姆勒旗下的奔驰美国工厂生产的20万辆汽车，宝马(BMWG.DE)涉及9.2万辆汽车，5.4万辆塔塔汽车旗下的捷豹路虎汽车，以及Daimler Vans USA生产的5,100辆汽车。
由于高田5月宣布到2019年再召回3,500-4,000万个气囊气体发生器，自上周以来总共15家汽车商已经召回近1,640万辆汽车。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。