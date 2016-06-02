六家车商将在美召回近250万辆汽车 因配备的高田气囊存隐患

路透华盛顿6月2日 - 据政府监管机构的文件显示，六家汽车商周四宣布，将在美国召回近250万辆汽车，因这些汽车配备的高田气囊气体发生器可能存在缺陷。

召回汽车包括：通用汽车(GM.N)生产的190万辆SUV和卡车，德国大众汽车(VOWG_p.DE)生产的21.7万辆汽车，戴姆勒旗下的奔驰美国工厂生产的20万辆汽车，宝马(BMWG.DE)涉及9.2万辆汽车，5.4万辆塔塔汽车旗下的捷豹路虎汽车，以及Daimler Vans USA生产的5,100辆汽车。

由于高田5月宣布到2019年再召回3,500-4,000万个气囊气体发生器，自上周以来总共15家汽车商已经召回近1,640万辆汽车。(完)