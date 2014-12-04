汽车产业：高田承认仍未找到气囊爆炸的“根本原因”--公司高层

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
本田汽车 的一位高管周三表示，公司将把驾驶员侧安全气囊的召回范围扩大至全美，但补充道仍应优先为湿度较高地区更换零件。
**填补空缺？**
高田曾表示1月时安全气囊的月产量至少将达45万个，这样一来公司在2015年夏季以前将无法满足410万个的需求。高田还称，扩大驾驶员侧安全气囊的召回范围将使需修理车辆的数量增加800多万辆。
高田的竞争对手可能会填补部分空缺。瑞典Autoliv 周三表示，将开始在六个月左右的时间内为本田汽车替换气囊发生器；本田亦称，公司还可能改从日本Daicel 那里采购此类零件。
NHTSA副局长David Friedman周三称，该机构将在一周内聘请外部专家来帮助进行补充测试，并研究安全气囊受力过高后爆炸的原因，包括调查硝酸氨是否是其中一个诱因。
部分议员质疑，NHTSA为什么不迫使高田也在全美召回乘客侧的某些安全气囊。(完) (编译 白云/许娜；审校 戴素萍)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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