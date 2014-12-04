汽车产业：高田承认仍未找到气囊爆炸的“根本原因”--公司高层

本田汽车 的一位高管周三表示，公司将把驾驶员侧安全气囊的召回范围扩大至全美，但补充道仍应优先为湿度较高地区更换零件。

**填补空缺？**

高田曾表示1月时安全气囊的月产量至少将达45万个，这样一来公司在2015年夏季以前将无法满足410万个的需求。高田还称，扩大驾驶员侧安全气囊的召回范围将使需修理车辆的数量增加800多万辆。

高田的竞争对手可能会填补部分空缺。瑞典Autoliv 周三表示，将开始在六个月左右的时间内为本田汽车替换气囊发生器；本田亦称，公司还可能改从日本Daicel 那里采购此类零件。

NHTSA副局长David Friedman周三称，该机构将在一周内聘请外部专家来帮助进行补充测试，并研究安全气囊受力过高后爆炸的原因，包括调查硝酸氨是否是其中一个诱因。