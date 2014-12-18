日本个股：高田有足够资金应对汽车召回--日本经济新闻

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透东京12月18日 - 日本气囊生产商高田 的高管对日本经济新闻表示，该公司有足够资金应对全球汽车召回。与高田产品相关的事故已经导致五人死亡，目前召回数量攀升至大约2,100万辆汽车。
高田执行长高田重九表示，正在分析收集到的气体发生器，与确定气囊出现缺陷的原因。外力过大时，高田气囊可能爆炸，并向车内弹出碎片。
高田重九自6月年度股东大会以后一直未公开露面。他对日经表示，他并非有意躲避公众，而是在指挥公司对危机做出反应。
“高田优先解决替换零件的供应问题。我们留有足够的资金，不担心资金不够的问题。如果有必要，我们会采取措施进行融资，”他周三对该报称。
五位遇难者都乘坐本田公司 配有高田气囊的汽车，其中四名在美国，一名在马来西亚。
高田已经拨备了7.74亿美元应对召回事件，但该公司还面临无数起集体诉讼和一项美国的刑事调查。
高田已经确认并纠正了生产中存在的问题，包括对气囊气体发生器使用的硝酸铵的管理不善。他说，高田每天分析大约100个气体发生器，以确定缺陷的原因。
高田在墨西哥的工厂正在扩大替换气体发生器的产量，美日监管机构和主要汽车厂商都担忧零件不足，恐难以满足这么大的召回数量。
高田股价在东京早盘上涨3.6%，日经指数 上涨2.5%。自1月以来，高田股价仍下跌56%。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。