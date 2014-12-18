日本个股：高田有足够资金应对汽车召回--日本经济新闻

路透东京12月18日 - 日本气囊生产商高田 的高管对日本经济新闻表示，该公司有足够资金应对全球汽车召回。与高田产品相关的事故已经导致五人死亡，目前召回数量攀升至大约2,100万辆汽车。

高田执行长高田重九表示，正在分析收集到的气体发生器，与确定气囊出现缺陷的原因。外力过大时，高田气囊可能爆炸，并向车内弹出碎片。

高田重九自6月年度股东大会以后一直未公开露面。他对日经表示，他并非有意躲避公众，而是在指挥公司对危机做出反应。

“高田优先解决替换零件的供应问题。我们留有足够的资金，不担心资金不够的问题。如果有必要，我们会采取措施进行融资，”他周三对该报称。

五位遇难者都乘坐本田公司 配有高田气囊的汽车，其中四名在美国，一名在马来西亚。

高田已经拨备了7.74亿美元应对召回事件，但该公司还面临无数起集体诉讼和一项美国的刑事调查。

高田已经确认并纠正了生产中存在的问题，包括对气囊气体发生器使用的硝酸铵的管理不善。他说，高田每天分析大约100个气体发生器，以确定缺陷的原因。

高田在墨西哥的工厂正在扩大替换气体发生器的产量，美日监管机构和主要汽车厂商都担忧零件不足，恐难以满足这么大的召回数量。

高田股价在东京早盘上涨3.6%，日经指数 上涨2.5%。自1月以来，高田股价仍下跌56%。(完)