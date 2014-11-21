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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 10:48 BJT

日本个股：国土交通大臣指示高田调查安全气囊问题

路透东京11月21日 - 日本国土交通大臣太田昭宏(Akihiro Ohta)周五表示，已指示高田 调查存在缺陷的安全气囊，并称交通省就此问题与高田直接接触。

交通省在召回问题上通常是与汽车制造商接触，但这次却是直接与高田接触，突显问题的严重性。

太田昭宏还在新闻发布会上称，鉴于美国监管部门要求将高田安全气囊召回范围扩大至全美，他要求车企考虑是否需要把召回范围扩大至日本。(完)
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