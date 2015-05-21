日本个股：高田将加倍生产气囊气体发生器，月产量将达100万个

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透底特律5月20日 - 日本高田 周三称，已提高召回汽车所需替换的气囊气体发生器的生产计划。
高田一发言人称，到9月时，公司气体发生器月产量将提高至100万个，较之前的预测增加10万个，而目前的产量为50万个。他没有指明是否所有增产都由位于墨西哥蒙克洛瓦的气体发生器厂生产。
高田2月时表示，将在9月前将产量从45万个提高一倍，至90万个。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周二说，日本汽车安全气囊制造商高田因产品存在致命隐患，而在美国进行的召回数量增加一倍，至将近3,400万辆，成为美国史上最大规模汽车召回事件。 (完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。