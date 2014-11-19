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货币新闻 | 2014年 11月 19日 星期三 09:42 BJT

日本热股：高田股价触五年半低位，因美敦促扩大安全气囊召回范围

路透东京11月19日 - 日本高田公司股价 周三重挫7.5%至五年半低位，之前美国国家公路交通安全管理局要求扩大该公司汽车安全气囊相关的召回范围。

高田股价扭转早前涨势，一度跌至1,095日圆，为2009年5月以来最低。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
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