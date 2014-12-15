日本个股：高田加强对供应商的质量管控，因安全气囊危机罩顶--消息

路透东京12月14日 - 消息人士表示，日本汽车配件生产商--高田 已经开始对大批零部件供应商实行更严格的质量管控，值此之际公司提高产量以替换大量被召回可能存在致命缺陷的安全气囊。

高田的安全气囊故障已经导致五人死亡，并致使各汽车厂商在全球召回逾2,000万辆汽车。美国安全监管机构和联邦检察官已经对高田展开调查，美国国会对高田亦进行严厉审查。

要求匿名的几位当事人指出，过去两个月，高田已经针对其供应网络启动一系列“紧急”检查，并分派经理前往日本和亚洲的零部件供应商宣布这些变动。

一名当事人士称，在高田高管与100多家供应商10月中旬举行的会议上，高田称将在年底前派代表视察40家关键部件供应商，并在2015年检查余下的供应商。

“现在高田在质量控制方面变得非常严格，”一位出席会议的人士称。

供应商称，高田的检查方式与例行质量检查差别不大，但他们强调速度和与异常的紧迫性。

“但是这次不同，这次检查不在计划当中，且在那次会议上毫无预兆的宣布出来，”上述人士称，“他们一两周内就到了我的工厂。”

高田发言人Toyohiro Hishikawa拒绝对该公司与其供应商的往来置评。(完)