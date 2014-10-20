日本个股：丰田因高田气囊问题在美国召回24.7万辆汽车

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透底特律10月20日 - 据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)，日本丰田汽车 周一在美国召回24.7万辆轿车、SUV和皮卡，因副驾座位使用的日本高田 气囊气体发生器可能存在缺陷。这些气体发生器有可能爆裂及喷出金属碎片。
这样一来，几家汽车厂自6月起因高田气囊问题而召回的汽车数量将超过450万辆。
NHTSA开始调查佛罗里达和波多黎各气囊爆炸报告后，丰田汽车、本田汽车 和菲亚特-克莱斯勒 旗下克莱斯勒集团在美国高湿度地区发起召回。
在NHTSA推动下，高田和汽车制造商一直在试图判断，高湿度环境是否导致了区域性召回中收回的气体发生器的缺陷。
“目前问题看来与长期曝露在高湿度环境有关，”NHTSA在周一的一份声明中称。“不过我们将积极彻查，查清该问题在所有地理范围的情况。”
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。