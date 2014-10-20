日本个股：丰田因高田气囊问题在美国召回24.7万辆汽车

路透底特律10月20日 - 据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)，日本丰田汽车 周一在美国召回24.7万辆轿车、SUV和皮卡，因副驾座位使用的日本高田 气囊气体发生器可能存在缺陷。这些气体发生器有可能爆裂及喷出金属碎片。

这样一来，几家汽车厂自6月起因高田气囊问题而召回的汽车数量将超过450万辆。

NHTSA开始调查佛罗里达和波多黎各气囊爆炸报告后，丰田汽车、本田汽车 和菲亚特-克莱斯勒 旗下克莱斯勒集团在美国高湿度地区发起召回。

在NHTSA推动下，高田和汽车制造商一直在试图判断，高湿度环境是否导致了区域性召回中收回的气体发生器的缺陷。