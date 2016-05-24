调查显示美国消费者仍对自动驾驶技术表示担忧

2014年5月13日一辆谷歌自动驾驶汽车被拍到的图片。 REUTERS/Stephen Lam/File Photo

路透底特律5月23日 （记者 Paul Lienert） - 美国密歇根大学周一发布的研究报告显示，美国消费者仍对自动驾驶汽车持抵触态度。这表明投资者与汽车制造商可能正争相涌入一个需求有限的领域。

据报，通用汽车(GM.N)近期以10亿美元收购矽谷初创企业Cruise Automation。其他汽车制造商、供应商和风投正寻求对开发自动驾驶技术的新企业投资或收购股权，通用的收购加速了他们涌向该领域的势头。

但该研究称，消费者仍对自动驾驶技术表示担忧，且“绝大多数”仍希望能手动控制自动驾驶汽车。

“对汽车自动化最常见的关切仍是可以不进行自动驾驶的能力。”研究作者Brandon Schoettle和Michael Sivak说道。

研究结果与密歇根大学一年前进行的类似调查结果一致，且大体反映了美国汽车协会3月发布的研究结果。美国汽车协会的研究发现，四分之三受访者“害怕”乘坐自动驾驶汽车。

密歇根大学最近的调查显示，46%的受访者倾向不用自动驾驶，39%倾向部分自动驾驶，15%倾向全自动驾驶。

调查称，近95%受访者称，他们希望汽车配备方向盘、油门和刹车踏板，以便在需要时控制自动驾驶汽车。（完）