调查显示美国消费者仍对自动驾驶技术表示担忧

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律5月23日 （记者 Paul Lienert） - 美国密歇根大学周一发布的研究报告显示，美国消费者仍对自动驾驶汽车持抵触态度。这表明投资者与汽车制造商可能正争相涌入一个需求有限的领域。
据报，通用汽车 近期以10亿美元收购硅谷初创企业Cruise Automation。其他汽车制造商、供应商和风投正寻求对开发自动驾驶技术的新企业投资或收购股权，通用的收购加速了他们涌向该领域的势头。
但该研究称，消费者仍对自动驾驶技术表示担忧，且“绝大多数”仍希望能手动控制自动驾驶汽车。
“对汽车自动化最常见的关切仍是可以不进行自动驾驶的能力。”研究作者Brandon Schoettle和Michael Sivak说道。
研究结果与密歇根大学一年前进行的类似调查结果一致，且大体反映了美国汽车协会3月发布的研究结果。美国汽车协会的研究发现，四分之三受访者“害怕”乘坐自动驾驶汽车。
密歇根大学最近的调查显示，46%的受访者倾向不用自动驾驶，39%倾向部分自动驾驶，15%倾向全自动驾驶。
调查称，近95%受访者称，他们希望汽车配备方向盘、油门和刹车踏板，以便在需要时控制自动驾驶汽车。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。