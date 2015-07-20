特斯拉新推多款Model S车型 0到60迈加速最快仅需2.8秒

路透底特律7月17日 （记者 Paul Lienert） - 特斯拉(TSLA.O)周五称，公司计划推出新Model S车型，包括一款定价7万美元的入门款以及一款续航里程更长、性能更佳的顶级豪华版。

相比现有的Telsa入门级车型双电机Model S 70D，配备70kWh电池组的新款单电机Model S定价低5,000美元。

特斯拉还将对单电机的Model S 85和双电机的85D和P85D进行电池组升级，打造顶级豪华版。现有车主可支付约5,000美元进行升级。新款Model S 90D和P90D定价将比配备85kWh电池组的可比车型高一万美元。

特斯拉CEO埃隆·马斯克在电话会议上表示，配备90kWh电池组的新款车型充电一次可在高速公路上以55英里每小时的稳定速度行驶近300英里。相比配备85kWh电池组的车型，这款车型的续航里程多了约5%。

新款P90D专注于性能，配备升级版电池和电子元件，2.8秒内可加速到60英里每小时，马斯克称这是“惊死人的速度”，这一数字将超越许多法拉利、兰博基尼和其他的欧洲汽油运动版车型，这些车型比P90D还贵不少。

Model S P90D配备双电机，合计可提供753马力。最高时速为155英里每小时（电子限速）。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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