版本:
中国
市场报道 | 2017年 4月 5日 星期三 01:30 BJT

更正-标题新闻：电动汽车制造商特斯拉市值达491亿美元，超过福特成为市值第二大的美国汽车公司

(更正：因英文原文有误，特斯拉市值为491亿美元，超过福特，但未超过通用汽车的511亿美元) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐