特斯拉第三代电动车定名Model 3

美国财长努钦称特朗普“绝对没有”试图口头打压美元汇价
路透4月19日 - 金融时报（FT）周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。 周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。 当被问及特朗普对华尔街日报的表态是否意在打压美元时，金融时报援引努钦的话称“绝对没有，绝对没有”。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透底特律7月16日 - 特斯拉(TSLA.O)周三公布了其第三代电动汽车名称：Model 3。
这款汽车将于2017年上市，并与宝马3系轿车展开较量。
Model 3 起价3.5万美元，是特斯拉Model S 起价的一半。
特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）表示，Model 3单次行驶距离约为200英里，称Model 3的大小跟宝马3系差不多。
Model 3是特斯拉第三代电动汽车，此前有2012年年中推出的Model S和预计2015年上市的??Model X。
特斯拉发言人周三证实了这款汽车的名字。此前这款车曾被称为"Gen III"。发言人称，特斯拉的重点依然在于Model S以及Model X的上市准备工作。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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路透4月19日 - 金融时报（FT）周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。 周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。 当被问及特朗普对华尔街日报的表态是否意在打压美元时，金融时报援引努钦的话称“绝对没有，绝对没有”。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透阿布扎比4月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周三表示，参与减产的所有产油国都致力于将全球石油库存降至五年均值，并让市场恢复稳定。
路透悉尼4月19日 - 英镑周三在亚洲市场表现突出，因外界猜测，英国首相特雷莎·梅突然要求提前举行大选，可能最终会在退欧过程中产生更有利市场的结果。