特斯拉第三代电动车定名Model 3

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律7月16日 - 特斯拉 周三公布其第三代电动汽车名称：Model 3。

这款汽车将于2017年上市，并与宝马3系轿车展开较量。

Model 3 起价3.5万美元，是特斯拉Model S 起价的一半。

特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）表示，Model 3单次行驶距离约为200英里，称Model 3的大小跟宝马3系差不多。

Model 3是特斯拉第三代电动汽车，此前有2012年年中推出的Model S和预计2015年上市的​​Model X。

特斯拉发言人周三证实了这款汽车的名字。此前这款车曾被称为"Gen III"。发言人称，特斯拉的重点依然在于Model S以及Model X的上市准备工作。（完）