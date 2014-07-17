特斯拉第三代电动车定名Model 3

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律7月16日 - 特斯拉 周三公布其第三代电动汽车名称：Model 3。
这款汽车将于2017年上市，并与宝马3系轿车展开较量。
Model 3 起价3.5万美元，是特斯拉Model S 起价的一半。
特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）表示，Model 3单次行驶距离约为200英里，称Model 3的大小跟宝马3系差不多。
Model 3是特斯拉第三代电动汽车，此前有2012年年中推出的Model S和预计2015年上市的Model X。
特斯拉发言人周三证实了这款汽车的名字。此前这款车曾被称为"Gen III"。发言人称，特斯拉的重点依然在于Model S以及Model X的上市准备工作。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
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