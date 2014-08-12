《消费者报告》：特斯拉Model S车型存在“不少问题”

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透底特律8月11日 - 《消费者报告》(Consumer Reports)称，特斯拉Model S车型存在“不少问题”。就在去年，该杂志将最高评级授予该车型。
《消费者报告》周一发布声明表示，尽管我们为其“顺滑的流线感，优雅简约的设计”所打动，但这款汽车还存在很多可能会影响消费者体验的问题。
《消费者报告》称2013年1月以8.9万美元的价格购买了这款汽车，目前行驶里程将近1.6万英里。该杂志从汽车经销商那里匿名购买汽车进行测试。
《消费者报告》在声明中称：“就在这款汽车行驶里程刚过1.2万英里、马上就要年度保养的时候，中间屏一片空白，导致车辆几乎所有功能都无法使用。”
特斯拉修复了白屏及自动伸缩门把手的问题出现后，需要通过“硬件复位”来恢复汽车的功能。
去年11月，《消费者报告》在其年度美国汽车调查中将特斯拉Model S评选为当年汽车市场上的最佳车型。2013年5月，特斯拉轿车还获得该杂志99分的评价，满分为100分。
Model S基础款的起价约为7万美元。
路透无法立即联系到特斯拉官员就《消费者报告》的声明置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
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