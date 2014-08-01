特斯拉预计其2015年产量超过6万辆

路透底特律7月31日(记者 Paul Lienert/Bernie Woodall) - 豪华电动车生产商特斯拉(TSLA.O)称，预计其2015年产量将超过6万辆。特斯拉今年斥巨资扩建其在费利蒙(Fremont)的组装厂。

特斯拉之前已宣布将建立一家新的“超级工厂”（gigafactory），建设成本估计40-50亿美元，该工厂将为电动车生产更廉价且更高效的电池。

特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）表示，特斯拉将提供该工厂建设资金的40-50%，松下将提供约30-40%的资金，其余10-20%则来自其他合作方。

周四股市收盘后，特斯拉宣布第二季亏损6,190万美元，营收则增长近一倍至7.693亿美元。

特斯拉加快费利蒙工厂的扩建步伐，该厂目前生产Model S轿车，明年春季起还将生产跨界车型Model X。马斯克表示，该厂目前一周可生产最多1,000辆汽车，到明年产能将增加一倍。

特斯拉预计今年将交付约3.5万辆Model S。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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