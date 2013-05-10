特斯拉Model S车型被权威杂志给予近乎完美评价

路透底特律5月9日（记者 Deepa Seetharaman） - 美国特斯拉汽车(TSLA.O)的Model S电动汽车凭借电池性能、“精准的”操控和低噪音、以及精良的内部做工，被《消费者报告》（Consumer Reports）评为近乎完美的车型。

Model S以99的高分（满分100分）遥遥领先其它参选的电动及天然气动力汽车，保时捷的混合动力Panamera和混合动力Fisker Karma也包括在与其比较的车型之列。

“开着特斯拉的Model S，如同穿越到零排放的未来，”该杂志周四称。“电影《回到未来》（Back to the Future）的主角Marty McFly会用这样的车代替他的DeLorean 时光车。”

《消费者报告》上次几乎给满分的车型是六年前评点的丰田汽车旗下的雷克萨斯460L，该车型的销量超过800万辆。

该杂志称，一款配置85千瓦时的电池的Model S充电后行驶里程可达200英里。

电池容量为60千瓦时的Model S起售价约为7万美元，85千瓦时的起售价约为8万美元，《消费者报告》建议购买电池容量更大的车型。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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