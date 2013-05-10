特斯拉Model S车型被权威杂志给予近乎完美评价

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律5月9日 - 美国特斯拉汽车 的Model S电动汽车凭借电池性能、“精准的”操控和低噪音、以及精良的内部做工，被《消费者报告》（Consumer Reports）评为近乎完美的车型。
Model S以99的高分（满分100分）遥遥领先其它参选的电动及天然气动力汽车，保时捷的混合动力Panamera和混合动力Fisker Karma也包括在与其比较的车型之列。
“开着特斯拉的Model S，如同穿越到零排放的未来，”该杂志周四称。“电影《回到未来》（Back to the Future）的主角Marty McFly会用这样的车代替他的DeLorean 时光车。”
《消费者报告》上次几乎给满分的车型是六年前评点的丰田汽车旗下的雷克萨斯460L，该车型的销量超过800万辆。
该杂志称，一款配置85千瓦时的电池的Model S充电后行驶里程可达200英里。
电池容量为60千瓦时的Model S起售价约为7万美元，85千瓦时的起售价约为8万美元，《消费者报告》建议购买电池容量更大的车型。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。