日本个股：丰田在全球召回3.3万辆汽车，以修复发动机问题

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透底特律11月7日 - 日本丰田汽车 周四表示，将在全球召回3.3万辆轿车、皮卡和商用车，以更换可能导致发动机故障的有缺陷部件。
丰田发言人John Hanson表示，日本召回的车辆数量最多。美国将召回约4,000辆四缸Tacoma皮卡。
这些被召回车辆均为今年生产，它们的发动机气门弹簧可能开裂或断裂，这或会导致发动机异响且性能不良，在某些情况下发动机可能在汽车行驶过程中突然熄火。
丰田在一份新闻稿中说，对生产该部件设备的维护不当，导致了这一问题。Hanson称，该发动机气门弹簧是日本Chuo Spring 生产的。
此次召回涉及的其他车型包括Land Cruiser Prado中型运动型车(SUV)和几个较大车型。(完)
(编译 杜明霞；审校 王翔琼/徐文焰)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------