日本个股：丰田在全球召回3.3万辆汽车，以修复发动机问题

路透底特律11月7日 - 日本丰田汽车 周四表示，将在全球召回3.3万辆轿车、皮卡和商用车，以更换可能导致发动机故障的有缺陷部件。

丰田发言人John Hanson表示，日本召回的车辆数量最多。美国将召回约4,000辆四缸Tacoma皮卡。

这些被召回车辆均为今年生产，它们的发动机气门弹簧可能开裂或断裂，这或会导致发动机异响且性能不良，在某些情况下发动机可能在汽车行驶过程中突然熄火。

丰田在一份新闻稿中说，对生产该部件设备的维护不当，导致了这一问题。Hanson称，该发动机气门弹簧是日本Chuo Spring 生产的。

此次召回涉及的其他车型包括Land Cruiser Prado中型运动型车(SUV)和几个较大车型。(完)