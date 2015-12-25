日本个股：丰田汽车前11个月销量全球最高，连续第五个月超过大众

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透东京12月25日 - 日本丰田汽车 截至11月累计销售量连续第五个月高于大众汽车 ，使丰田在2015年有望继续保持销量冠军的头衔。而德国大众则因为排放造假丑闻销售受到影响。
丰田汽车周五表示，1-11月集团汽车总销售量921万辆，同期大众汽车为910万辆。今年7月以来，丰田的年内累计销售量一直高于大众汽车。
本月稍早，大众汽车公布11月大众品牌汽车销售量同比下滑2.2%，延续了10月以来的下滑之势。10月是大众承认某些柴油车排放造假以来的首个整月销售数据。
1-11月丰田汽车的集团销售量同比下滑1.0%，同期大众汽车的集团销量下滑1.7%。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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