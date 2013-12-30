日本个股：丰田汽车在沙特召回逾40万辆汽车，还是因意外加速担忧

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透12月27日 - 日本丰田汽车与沙特贸易和工业部称，出于对汽车意外加速的担忧，丰田 将在该国召回超过40万辆产于2006-2010年间的汽车。
这与导致丰田在2009年末至2011年初全球召回近1,9000万辆汽车是同一个问题。
沙特贸易和工业部称，丰田和其沙特的代理商Abdul Latif Jameel Co将为受到影响的车辆安装刹车优先系统(Brake Override System，BOS)。
丰田在通过电邮发布的声明中称，其“丰田”和高端“雷克萨斯(Lexus)”品牌汽车“即使不安装BOS也同样安全”。
美国监管机构在2011年未发现丰田汽车存在电子原因引发的意外加速问题。
不过，丰田在声明中称，在沙特召回汽车是为了让“客户安心”，而且沙特贸易和工业部“强烈要求”安装该软件。
丰田的BOS系统能自动阻止非人为的汽车加速，包括切断发动机动力。
本次在沙特的召回将影响到丰田旗下的七个丰田品牌和三个雷克萨斯品牌。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。