美国市场的多数小型SUV碰撞测试成绩逊色--IIHS

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透底特律5月16日 - 美国公路安全保险协会（IIHS）周四发布报告称，大多数小型SUV在更严谨的碰撞测试中表现都不是很好。
该协会称，测试的13款在美国市场销量的小型SUV中，只有2014款斯巴鲁森林人在新的前端碰撞测试中获得“优秀”（good）的成绩。
在新的测试中，三菱汽车(7211.T)旗下Outlander Sport的成绩是“良好”（acceptable），这款车型与上述森林人是仅有的两款被IIHS评为顶级安全之选（Top Safety Pick+）的小型SUV。
IIHS称，有六款车型在新的测试中获得的成绩是“及格”（margina），五款车型的成绩则“不及格”（poor）。
IIHS去年提高了测试的严谨性，将仅涉及车辆前端一角的碰撞纳入测试范围。该协会称，美国发生造成重伤或死亡的的车辆前端碰撞事故中，有24%只是前端一角与其它物体相撞。
测试的13款车型中，只有两款未被评为“安全之选”(Top Safety Pick)，分别是克莱斯勒出产的吉普牧马人（Jeep Wrangler）和日产汽车(7201.T)的Rogue。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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