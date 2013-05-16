美国市场的多数小型SUV碰撞测试成绩逊色--IIHS

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律5月16日 - 美国公路安全保险协会（IIHS）周四发布报告称，大多数小型SUV在更严谨的碰撞测试中表现都不是很好。
该协会称，测试的13款在美国市场销量的小型SUV中，只有2014款斯巴鲁森林人在新的前端碰撞测试中获得“优秀”（good）的成绩。
在新的测试中，三菱汽车 旗下Outlander Sport的成绩是“良好”（acceptable），这款车型与上述森林人是仅有的两款被IIHS评为顶级安全之选（Top Safety Pick+）的小型SUV。
IIHS称，有六款车型在新的测试中获得的成绩是“及格”（margina），五款车型的成绩则“不及格”（poor）。
IIHS去年提高了测试的严谨性，将仅涉及车辆前端一角的碰撞纳入测试范围。该协会称，美国发生造成重伤或死亡的的车辆前端碰撞事故中，有24%只是前端一角与其它物体相撞。
测试的13款车型中，只有两款未被评为“安全之选”(Top Safety Pick)，分别是克莱斯勒出产的吉普牧马人（Jeep Wrangler）和日产汽车 的Rogue。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。