《焦点》美国2月汽车销售勉强追平上年同期，但促销力度较大恐损及获利

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
* 2月销售折合成年率连续第三个月逊于预期
* 车企利用促销手段在寒冬吸引消费者
* 通用、福特、克莱斯勒和日产销售高于预期
* 丰田和本田销售低于预期
* 进入3月后，汽车业将表现良好--福特高管
路透底特律3月4日 - 美国2月汽车销售基本与上年同期持平，月末强力促销活动对投资者的吸引不及寒冷天气的影响。
2月汽车销售较上年同期的1,193,872辆下降不到300辆。虽然通用汽车 、福特汽车 和克莱斯勒集团均表示销售强于预期，但促销力度较大引发人们对汽车业未来获利能力的担忧。
2月汽车销售折合成年率为1,534万辆，略低于路透调查中分析师预期的1,540万辆。这是连续第三个月销售逊于预期。
部分业内分析师指出，随着气温上升及消费者兴趣回升，1月和2月遭遇的销售寒冬将在3月解冻。
不过，一些分析师表示，2月底力度较大的促销手段将延续到3月，将损及企业获利。
欲浏览汽车制造商2月支出相关图表，请点击： link.reuters.com/qyb37v
汽车业研究公司TrueCar执行副总裁Larry Dominique称，目前经销商库存可供销售天数约为80天，高于令人较为满意的60至65天。
”经销商库存可供销售天数平均为两个半月，“Dominique称，并补充道，大部分汽车制造商并未减产，因此供应过剩状况甚至将加剧，从而进一步增大经销商加强促销力度的压力。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场