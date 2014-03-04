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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 10:05 BJT

《焦点》美国2月汽车销售勉强追平上年同期，但促销力度较大恐损及获利

* 2月销售折合成年率连续第三个月逊于预期

* 车企利用促销手段在寒冬吸引消费者

* 通用、福特、克莱斯勒和日产销售高于预期

* 丰田和本田销售低于预期

* 进入3月后，汽车业将表现良好--福特高管

路透底特律3月4日 - 美国2月汽车销售基本与上年同期持平，月末强力促销活动对投资者的吸引不及寒冷天气的影响。

2月汽车销售较上年同期的1,193,872辆下降不到300辆。虽然通用汽车 、福特汽车 和克莱斯勒集团均表示销售强于预期，但促销力度较大引发人们对汽车业未来获利能力的担忧。

2月汽车销售折合成年率为1,534万辆，略低于路透调查中分析师预期的1,540万辆。这是连续第三个月销售逊于预期。

部分业内分析师指出，随着气温上升及消费者兴趣回升，1月和2月遭遇的销售寒冬将在3月解冻。

不过，一些分析师表示，2月底力度较大的促销手段将延续到3月，将损及企业获利。

欲浏览汽车制造商2月支出相关图表，请点击： link.reuters.com/qyb37v

汽车业研究公司TrueCar执行副总裁Larry Dominique称，目前经销商库存可供销售天数约为80天，高于令人较为满意的60至65天。

”经销商库存可供销售天数平均为两个半月，“Dominique称，并补充道，大部分汽车制造商并未减产，因此供应过剩状况甚至将加剧，从而进一步增大经销商加强促销力度的压力。
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