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货币新闻 | 2015年 8月 17日 星期一 09:28 BJT

欧洲个股：大众在美加召回461,300辆汽车，解决气囊相关缺陷

路透北京8月14日 - 福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 在美国和加拿大召回约461,300辆汽车，以解决影响气囊弹开的缺陷。

大众周五称，召回车型包括2010至2014年生产的高尔夫、帕萨特、捷达和途观。

大众称无相关事故或伤亡报告。

公司表示，美国市场将召回420,000辆汽车，加拿大召回41,300辆。大众一发言人称，公司在评估该问题是否影响其他地区市场出售的汽车。

发言人称，在某些情况下，碎片可能损坏给气囊传输动力的气囊游丝，但表示尚无此类事件报告。(完) (编译 王丽鑫；审校　戴素萍)

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