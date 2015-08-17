欧洲个股：大众在美加召回461,300辆汽车，解决气囊相关缺陷

路透北京8月14日 - 福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 在美国和加拿大召回约461,300辆汽车，以解决影响气囊弹开的缺陷。

大众周五称，召回车型包括2010至2014年生产的高尔夫、帕萨特、捷达和途观。

大众称无相关事故或伤亡报告。

公司表示，美国市场将召回420,000辆汽车，加拿大召回41,300辆。大众一发言人称，公司在评估该问题是否影响其他地区市场出售的汽车。