欧洲个股：大众在美加召回461,300辆汽车，解决气囊相关缺陷

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透北京8月14日 - 福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 在美国和加拿大召回约461,300辆汽车，以解决影响气囊弹开的缺陷。
大众周五称，召回车型包括2010至2014年生产的高尔夫、帕萨特、捷达和途观。
大众称无相关事故或伤亡报告。
公司表示，美国市场将召回420,000辆汽车，加拿大召回41,300辆。大众一发言人称，公司在评估该问题是否影响其他地区市场出售的汽车。
发言人称，在某些情况下，碎片可能损坏给气囊传输动力的气囊游丝，但表示尚无此类事件报告。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
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