沃尔沃汽车发布基于CMA平台的两款概念车

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透瑞典哥德堡5月18日（记者 Helena Soderpalm） - 沃尔沃汽车周三展示了基于全新CMA平台的最初两款全新40系列概念车，分别为小型车和SUV，公司期望借此在高端车市场站稳脚跟。
CMA平台是沃尔沃汽车推动销售增长和提振利润率计划的一部分。过去两年，沃尔沃的汽车销量及利润率情况稳步改善，但表现仍落后于戴姆勒(DAIGn.DE)等豪华车制造商。
沃尔沃汽车的这两款概念车，在现代化设计中延承沃尔沃车型的独特外观。该公司称，基于CMA平台的新款小型车系列将包括一款纯电动汽车。
“这（高端市场）是一个增长的市场，借助这个平台，我们就拥有了巨大的增长潜力，我们的目标是成为年销量80万辆的汽车公司。”沃尔沃汽车（Volvo Cars）执行长Hakan Samuelsson在汽车发布现场对路透称。
沃尔沃汽车将于2017年开始生产这些全新的40系列车型。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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