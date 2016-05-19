沃尔沃汽车发布基于CMA平台的两款概念车

路透瑞典哥德堡5月18日（记者 Helena Soderpalm） - 沃尔沃汽车周三展示了基于全新CMA平台的最初两款全新40系列概念车，分别为小型车和SUV，公司期望借此在高端车市场站稳脚跟。

CMA平台是沃尔沃汽车推动销售增长和提振利润率计划的一部分。过去两年，沃尔沃的汽车销量及利润率情况稳步改善，但表现仍落后于戴姆勒(DAIGn.DE)等豪华车制造商。

沃尔沃汽车的这两款概念车，在现代化设计中延承沃尔沃车型的独特外观。该公司称，基于CMA平台的新款小型车系列将包括一款纯电动汽车。

“这（高端市场）是一个增长的市场，借助这个平台，我们就拥有了巨大的增长潜力，我们的目标是成为年销量80万辆的汽车公司。”沃尔沃汽车（Volvo Cars）执行长Hakan Samuelsson在汽车发布现场对路透称。

沃尔沃汽车将于2017年开始生产这些全新的40系列车型。（完）