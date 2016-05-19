沃尔沃汽车发布基于CMA平台的两款概念车

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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(本文由路透中文网编译提供)
路透瑞典哥德堡5月18日 - 沃尔沃汽车周三展示了基于全新CMA平台的最初两款全新40系列概念车，分别为小型车和SUV，公司期望借此在高端车市场站稳脚跟。
CMA平台是沃尔沃汽车推动销售增长和提振利润率计划的一部分。过去两年，沃尔沃的汽车销量及利润率情况稳步改善，但表现仍落后于戴姆勒 等豪华车制造商。
沃尔沃汽车的这两款概念车，在现代化设计中延承沃尔沃车型的独特外观。该公司称，基于CMA平台的新款小型车系列将包括一款纯电动汽车。
“这（高端市场）是一个增长的市场，借助这个平台，我们就拥有了巨大的增长潜力，我们的目标是成为年销量80万辆的汽车公司。”沃尔沃汽车（Volvo Cars）执行长Hakan Samuelsson在汽车发布现场对路透称。
沃尔沃汽车将于2017年开始生产这些全新的40系列车型。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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