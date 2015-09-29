汽车厂商寻求借助OTA远程“修车”

路透旧金山9月29日（记者 Alexandria Sage） - 随着汽车日益更像是一部数字设备，那些能够实现汽车软件无线升级的科技企业受到企业厂商的追捧，后者迫切希望在空中下载技术（OTA）升级方面赶上特斯拉(TSLA.O)。

特斯拉本月将针对自动巡航功能发布OTA升级程序，为Model S车型添加在高速路上自动驾驶的功能。利用OTA技术，能够对汽车进行类似于iPhone一样的功能升级，汽车业界对此颇感兴趣。

“特斯拉在提升OTA知名度方面迈出一大步，添加功能的展示让OTA看似很迷人，”Strategy Analytics的咨询师Roger Lanctot说道。“如此轻松就能搞定，这几乎是给传统汽车制造商的迎头痛击。”

尽管面临使软件与内燃机兼容的挑战，汽车巨头仍被迫更严肃地看待OTA，而经销商则担心失去服务收入且对安全心存疑虑。

以色列OTA公司Redbend的产品策略主管Oren Betzaleli称，四年前（拜会汽车厂商）都很难进门，“现在，OTA对汽车厂商变得如此重要，我们能够直接进门面见负责生产的副总。”

Betzaleli称，6-10家汽车企业“接触”了Redbend的汽车科技，但他拒绝说出这些企业的名字。Betzaleli称，每一部现代汽车里都有大约70个不同的电脑系统，各自都有需要处理的软件。

这项技术已经引发了一波合作、投资和并购活动。音频产品制造商Harman International Industries (HAR.N)出价1.7亿美元收购Redbend，另出价7.8亿美元收购矽谷企业Symphony Teleca。这都是1月发生的事。

全球OTA企业Movimento的首席技术官Mahbubul Alam预计，三年后几乎所有汽车厂商都将具备某种OTA能力。

除了消费者不再需要花时间到经销商进行新的设置的便利之外，OTA还能够为汽车厂商节省开支，因为多达半数的质保维修和召回都能够通过OTA方式完成。（完）