汽车产业：美国3月汽车销量料增长8%，因消费者打消经济疑虑--研究公司

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透底特律3月21日 - 研究公司J.D. Power and Associates和LMC Automotive预计，美国3月汽车销量将增长8%，年率料将连续第五个月超过1,500万辆，因为消费者逐渐摆脱了对经济的担忧。
J.D. Power和LMC在周四发布的联合报告中称，美国3月轿车与卡车新车销量料增至1,465,100辆，年率预计将达到1,530万辆。自去年11月以来，美国汽车销售年率一直介于1,530-1,550万辆之间。
汽车销售情况是每个月判断经济状况的初步指标。该行业到目前为止好于美国整体经济的表现，由于目前正在使用当中的轿车与卡车车龄最高已经超过11年，而且信贷更易取得也促使消费者出手购车。
美国汽车行业将于4月2日公布3月销售报告。2月的汽车销量增长近4%，在美国房屋市场回暖的带动下表现优于预期。(完)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。