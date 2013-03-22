汽车产业：美国3月汽车销量料增长8%，因消费者打消经济疑虑--研究公司

路透底特律3月21日 - 研究公司J.D. Power and Associates和LMC Automotive预计，美国3月汽车销量将增长8%，年率料将连续第五个月超过1,500万辆，因为消费者逐渐摆脱了对经济的担忧。

J.D. Power和LMC在周四发布的联合报告中称，美国3月轿车与卡车新车销量料增至1,465,100辆，年率预计将达到1,530万辆。自去年11月以来，美国汽车销售年率一直介于1,530-1,550万辆之间。

汽车销售情况是每个月判断经济状况的初步指标。该行业到目前为止好于美国整体经济的表现，由于目前正在使用当中的轿车与卡车车龄最高已经超过11年，而且信贷更易取得也促使消费者出手购车。