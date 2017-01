TABLE- Top-20 selling vehicles in U.S. in August

Sept 1 The following are the 20 top-selling vehicles in the U.S. in August as reported by the automakers and ranked by total units. Top 20 selling vehicles in the U.S. in August: RANK VEHICLE Aug-16 Aug-15 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 66,946 71,332 -6.1 2 Chevy Silverado-C/K P/U 52,408 54,977 -4.7 3 Ram P/U 40,202 40,341 -0.3 4 Honda CR-V 36,517 34,771 +5.0 5 Toyota RAV4 33,171 30,534 +8.6 6 Nissan Rogue 32,979 27,665 +19.2 7 Toyota Camry 32,864 37,592 -12.6 8 Honda Civic 32,807 32,031 +2.4 9 Toyota Corolla 30,741 31,726 -3.1 10 Honda Accord 30,115 40,931 -26.4 11 Ford Escape 28,061 28,870 -2.8 12 Chevrolet Cruze 22,342 14,661 +52.4 13 Hyundai Elantra 20,733 22,405 -7.5 14 Nissan Altima 19,646 32,327 -39.2 15 Ford Fusion 19,052 28,270 -32.6 16 Jeep Grand Cherokee 18,409 16,477 +11.7 17 Ford Explorer 18,294 21,658 -15.5 18 GMC Sierra P/U 17,478 21,241 -17.7 19 Chevrolet Malibu 16,723 17,553 -4.7 20 Toyota Tacoma 15,373 16,230 -5.3 Top 20 selling vehicles in the U.S. through August: RANK VEHICLE YTD 2016 YTD 2015 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 527,847 494,800 +6.7 2 Chevy Silverado-C/K P/U 380,176 387,179 -1.8 3 Ram P/U 310,839 295,243 +5.3 4 Toyota Camry 266,746 291,843 -8.6 5 Honda Civic 255,599 221,471 +15.4 6 Toyota Corolla 244,651 252,106 -3.0 7 Honda CR-V 231,609 229,574 +0.9 8 Honda Accord 231,415 231,173 +0.1 9 Toyota RAV4 230,942 200,818 +15.0 10 Nissan Altima 217,290 238,200 -8.8 11 Nissan Rogue 215,160 188,143 +14.4 12 Ford Escape 209,699 204,539 +2.5 13 Ford Fusion 189,892 206,533 -8.1 14 Chevrolet Equinox 158,475 192,505 -17.7 15 Nissan Sentra 155,806 140,074 +11.2 16 Chevrolet Malibu 148,868 130,095 +14.4 17 Ford Explorer 147,246 152,523 -3.5 18 GMC Sierra P/U 146,372 141,899 +3.2 19 Hyundai Sonata 139,932 141,556 -1.1 20 Hyundai Elantra 137,668 173,238 -20.5 (Compiled by Bengaluru Newsroom)