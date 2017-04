TABLE- Top-20 selling vehicles in U.S. in March

April 1 The following are the 20 top-selling vehicles in the U.S. in March as reported by the automakers and ranked by total units. Top 20 selling vehicles in U.S. in March RANK VEHICLE MARCH LAST YR PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 70,940 67,513 +5.1 2 Ram P/U 42,532 33,831 +25.7 3 Chevy Silverado-C/K P/U 42,247 39,561 +6.8 4 Toyota Camry 41,953 37,663 +11.4 5 Nissan Altima 35,921 37,763 -4.9 6 Honda Accord 33,962 36,504 -7.0 7 Ford Fusion 32,963 30,284 +8.8 8 Toyota Corolla 29,685 31,423 -5.5 9 Ford Escape 28,701 28,934 -0.8 10 Honda CR-V 28,657 26,897 +6.5 11 Honda Civic 27,697 27,665 +0.1 12 Chevrolet Cruze 26,521 23,260 +14.0 13 Ford Focus 23,974 24,929 -3.8 14 Hyundai Elantra 21,518 26,153 -17.7 15 Chevrolet Equinox 19,939 20,997 -5.0 16 Toyota RAV4 19,733 16,474 +19.8 17 Nissan Rogue 19,420 15,381 +26.3 18 Nissan Sentra 19,323 13,965 +38.4 19 Hyundai Sonata 19,248 18,013 +6.9 20 Chevrolet Malibu 18,866 18,539 +1.8 Top 20 selling vehicles in U.S. through March RANK VEHICLE 2014 2013 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 173,358 168,843 +2.7 2 Chevy Silverado-C/K P/U 107,757 116,649 -7.6 3 Ram P/U 96,906 77,594 +24.9 4 Toyota Camry 94,283 100,830 -6.5 5 Nissan Altima 89,285 86,952 +2.7 6 Honda Accord 79,188 88,427 -10.4 7 Toyota Corolla 77,737 80,244 -3.1 8 Ford Fusion 77,578 80,558 -3.7 9 Ford Escape 71,305 72,983 -2.3 10 Honda Civic 71,096 72,259 -1.6 11 Honda CR-V 67,648 65,374 +3.5 12 Chevrolet Cruze 65,185 55,731 +17.0 13 Chevrolet Equinox 56,073 58,869 -4.7 14 Hyundai Elantra 53,237 54,546 -2.4 15 Toyota RAV4 53,064 41,413 +28.1 16 Ford Focus 51,903 61,898 -16.1 17 Nissan Rogue 50,448 34,296 +47.1 18 Chevrolet Malibu 48,136 49,179 -2.1 19 Toyota Prius 43,648 55,724 -21.7 20 Ford Explorer 42,368 48,649 -12.9 (Compiled by Ankit Ajmera and Sagarika Jaisinghani in Bangalore)