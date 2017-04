TABLE- Top-20 selling vehicles in US in July

Aug 1 The following are the 20 top-selling vehicles in the United States in July as reported by the automakers and ranked by total units. Top 20 selling vehicles in U.S. in July RANK VEHICLE JULY LAST YR PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 63,240 60,449 +4.6 2 Chevy Silverado-C/K P/U 42,097 42,080 +0.0 3 Toyota Camry 39,888 34,780 +14.7 4 Ram P/U 35,621 31,314 +13.8 5 Honda Accord 35,073 31,507 +11.3 6 Toyota Corolla 30,833 24,463 +26.0 7 Honda Civic 30,038 32,416 -7.3 8 Honda CR-V 28,522 27,226 +4.8 9 Toyota RAV4 26,779 19,538 +37.1 10 Nissan Altima 26,654 29,534 -9.8 11 Ford Escape 26,558 22,343 +18.9 12 Chevrolet Equinox 25,321 18,507 +36.8 13 Ford Fusion 23,942 20,522 +16.7 14 Hyundai Sonata 22,577 18,903 +19.4 15 Hyundai Elantra 22,213 23,958 -7.3 16 Chevrolet Cruze 20,926 25,447 -17.8 17 Toyota Prius 20,675 23,294 -11.2 18 Ford Focus 17,724 16,764 +5.7 19 Nissan Sentra 17,579 11,439 +53.7 20 GMC Sierra P/U 17,488 16,582 +5.5 Top 20 selling vehicles in U.S. through July RANK VEHICLE 2014 2013 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 429,065 427,935 +0.3 2 Chevy Silverado-C/K P/U 282,776 284,666 -0.7 3 Toyota Camry 262,428 242,406 +8.3 4 Ram P/U 239,481 201,633 +18.8 5 Honda Accord 220,351 218,367 +0.9 6 Toyota Corolla 205,187 183,435 +11.9 7 Nissan Altima 203,107 197,321 +2.9 8 Honda Civic 197,135 191,120 +3.1 9 Ford Fusion 189,440 181,668 +4.3 10 Honda CR-V 183,214 172,989 +5.9 11 Ford Escape 179,448 178,969 +0.3 12 Chevrolet Cruze 166,264 159,136 +4.5 13 Chevrolet Equinox 146,152 144,904 +0.9 14 Toyota RAV4 143,731 120,812 +19.0 15 Ford Focus 138,680 151,549 -8.5 16 Hyundai Elantra 134,710 150,202 -10.3 17 Hyundai Sonata 128,924 121,913 +5.8 18 Toyota Prius 127,776 143,508 -11.0 19 Chevrolet Malibu 117,042 123,573 -5.3 20 Nissan Rogue 115,920 96,043 +20.7 (Compiled by Mohan Anand in Bangalore)