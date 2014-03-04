苹果推出方便司机的iPhone声控软件

路透法兰克福3月3日 - 苹果公司(AAPL.O)在本周的日内瓦车展(Geneva MotorShow)上推出了最新的iPhone集成声控系统CarPlay。

该公司周一表示，参展的法拉利FIA.MI、奔驰(DAIGn.DE)和沃尔沃(VOLVb.ST)率先在其车型上搭载了这款声控系统，司机通过触屏和声音控制iPhone。

汽车制造商之前已经能够通过蓝牙技术实现汽车与智能手机的互联，但苹果的最新设计旨在让iPhone的功能与车载显示屏及扬声器系统更为贴合。

CarPlay可以使司机浏览储存在iPhone中的联系人、打电话、回电话或听取语音邮件，而无需让手离开方向盘。

苹果称，司机还可以使用地图、听音乐和“只用说一个字或触碰一下”就可以看信息，司机还能阅读信息并通过苹果的声控软件Siri进行回复。

苹果表示，宝马(BMWG.DE)、福特(F.N)、通用(GM.N)、本田(7267.T)、现代(011760.KS)、标致雪铁龙(PEUP.PA)、斯巴鲁 (9778.T)、铃木(7269.T)、丰田(7203.T)等厂商未来也将推出搭载CarPlay系统的车型。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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