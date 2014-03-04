苹果推出车载平台CarPlay

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福3月3日 - 苹果公司 在本周的日内瓦车展(Geneva Motor Show)上推出了最新的iPhone集成声控系统CarPlay。
该公司周一表示，参展的法拉利 、奔驰 和沃尔沃 率先在其车型上搭载了这款声控系统，司机通过触屏和声音控制iPhone。
汽车制造商之前已经能够通过蓝牙技术实现汽车与智能手机的互联，但苹果的最新设计旨在让iPhone的功能与车载显示屏及扬声器系统更为贴合。
CarPlay可以使司机浏览储存在iPhone中的联系人、打电话、回电话或听取语音邮件，而无需让手离开方向盘。
苹果称，司机还可以使用地图、听音乐和“只用说一个字或触碰一下”就可以看信息，司机还能阅读信息并通过苹果的声控软件Siri进行回复。
苹果表示，宝马 、福特 、通用 、本田 、现代 、标致雪铁龙 、斯巴鲁 、铃木 、丰田 等厂商未来也将推出搭载CarPlay系统的车型。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场