苹果推出车载平台CarPlay

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福3月3日 - 苹果公司 在本周的日内瓦车展(Geneva Motor Show)上推出了最新的iPhone集成声控系统CarPlay。

该公司周一表示，参展的法拉利 、奔驰 和沃尔沃 率先在其车型上搭载了这款声控系统，司机通过触屏和声音控制iPhone。

汽车制造商之前已经能够通过蓝牙技术实现汽车与智能手机的互联，但苹果的最新设计旨在让iPhone的功能与车载显示屏及扬声器系统更为贴合。

CarPlay可以使司机浏览储存在iPhone中的联系人、打电话、回电话或听取语音邮件，而无需让手离开方向盘。

苹果称，司机还可以使用地图、听音乐和“只用说一个字或触碰一下”就可以看信息，司机还能阅读信息并通过苹果的声控软件Siri进行回复。

苹果表示，宝马 、福特 、通用 、本田 、现代 、标致雪铁龙 、斯巴鲁 、铃木 、丰田 等厂商未来也将推出搭载CarPlay系统的车型。(完)