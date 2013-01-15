凯迪拉克ATS当选2013年北美年度轿车

亚洲股市下跌 投资者小心翼翼关注习特会

路透悉尼4月6日 - 亚洲股市周四下跌而债市上涨，就在美国及早实施财政刺激措施的可能性进一步下降之际，又有迹象显示美联储今年稍晚或开始缩减资产负债表规模，这导致风险偏好降温。