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国际财经 | 2013年 1月 15日 星期二 11:28 BJT

凯迪拉克ATS当选2013年北美年度轿车

路透1月14日 - 根据汽车业评论人士的评审，通用汽车(GM.N)的凯迪拉克ATS当选2013年北美年度轿车。

克莱斯勒FIA.MI的兰姆1500皮卡当选2013年北美年度卡车/SUV车型。

进入决赛的年度轿车车型包括本田(7267.T)雅阁、福特(F.N)Fusion，卡车/SUV车型入围决赛的包括马自达CX-5以及福特C-Max。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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