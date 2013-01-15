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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 11:40 BJT

凯迪拉克ATS当选2013年北美年度轿车

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月14日 - 根据汽车业评论人士的评审，通用汽车 的凯迪拉克ATS当选2013年北美年度轿车。

克莱斯勒 的兰姆1500皮卡当选2013年北美年度卡车/SUV车型。

进入决赛的年度轿车车型包括本田 雅阁、福特 Fusion，卡车/SUV车型入围决赛的包括马自达CX-5以及福特C-Max。(完)

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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