焦点：乐视推出纯电动智能概念车 期冀超越特斯拉

路透北京/底特律4月25日 （记者 Norihiko Shirouzu/Paul Lienert） - 未来的汽车将是纯电动、自动驾驶、连接到高速通信网络……而且免费可得。

此外，这种汽车可能来自中国。

这至少是中国亿万富豪、乐视董事长贾跃亭的愿景。贾跃亭等新生代中国企业家认为，中国的科技正在重塑汽车产业，并将动摇美国高端电动汽车制造商特斯拉(TSLA.O)的地位。

“特斯拉非常伟大，将汽车从汽油时代带到了电动时代，”贾跃亭在乐视控股位于北京的总部接受采访时说道。“而我们希望这辆汽车已经不仅仅是一辆汽车了。在我们看来，汽车就是一部有四个轮子的智能移动设备，本质上说和手机或者电脑没有区别。”

贾跃亭称，“我们希望能够跨越特斯拉，让整个汽车产业进入下一个时代。”

中国政府允许科技公司进入汽车产业，以促进向绿色汽车转型，此后中国出现了许多电动汽车初创企业。怀疑者质疑乐视控股等初创企业将如何能够实现其宏伟愿景。

乐视上周推出LeSEE首款概念车，是特斯拉Model S的竞争车型。这辆“智能、联网和自动驾驶”汽车在本周的北京车展亮相。

“有人质疑我们的想法，他们认为一家小型IT公司不可能造出与宝马和特斯拉相抗衡的汽车，因此嘲笑我们。走到今天确实不容易，但我们做到了。”贾跃亭告诉路透。

乐视希望在未来几年内，美国战略伙伴法拉第未来（Faraday Future）在拉斯维加斯附近建设的工厂将生产一款LeSEE品牌汽车，之后在美国和中国销售。乐视未来还计划在中国生产电动汽车，可能与北京汽车股份有限公司(1958.HK)合作进行。

贾跃亭称，与乐视在中国销售的手机与电视相似，LeSEE品牌汽车的定价模式将是颠覆性的。号称中国版Netflix的乐视将向乐视汽车的车主销售电影、电视、音乐以及其它内容和服务。这是贾跃亭称“我们希望硬件产业能逐步走向免费时代”的原因。近期而言，这种颠覆更可能体现为“两倍性能一半价格”。

除了乐视，百度(BIDU.O)、阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)和小米等中国科技巨头也投资了许多电动汽车初创企业，譬如蔚来汽车和中华汽车。外界广泛预期中国将鼓励公交、出租和快递行业使用电动汽车。

“我们要做一个苹果(AAPL.O)、特斯拉的颠覆者，而不是一个模仿者、抄袭者，”乐视联合创始人兼副董事长刘弘告诉路透。“我们的产品不是改良性的，而是革命性的产品，是以前汽车里面完全没有的物种，一个新物种。”

由于电动汽车相对容易生产，准入门槛因此降低，但怀疑人士质疑中国的初创企业进行筹资与制造的能力——从设计直到采购整车所需的一万个左右的零部件和系统。

戴姆勒称，其负责大中华区业务的唐仕凯（Hubertus Troska）上月受邀到乐视了解该公司及其商业模式。

“我说我们像电视、手机一样，要重新定义汽车这个产品，”刘弘告诉路透。“在我们的眼里，汽车就像电脑屏、电视屏、手机屏、Pad屏一样，它是另外一个屏的延伸。其实我们把我们造的车或者未来的车，只是当做互联网的一个延伸，只是我互联网内容和服务又多了一个入口。”（完）