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中国财经 | 2016年 4月 25日 星期一 14:26 BJT

本田高管称公司今年在华销售目标为107万辆

路透北京4月25日 - 本田汽车(7267.T)一位高管在北京车展称，公司今年在华汽车销售目标为107万辆。

2015年本田汽车与其中国合资伙伴在中国的销量为101万辆，较前一年增长32.5%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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