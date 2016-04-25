梅赛德斯-奔驰在华首季销售同比增39% 今年余下时间将有所放缓--高管

路透北京4月25日 - 戴姆勒股份公司董事会成员、负责大中华区业务的唐仕凯（Hubertus Troska）周一称，梅赛德斯-奔驰在华首季销售同比增长39%，今年剩下时间增速将有所放缓。

本月早些时候的月度登记数据显示，梅赛德斯-奔驰在华首季销售增速是宝马(BMWG.DE)的三倍，销售额在全球豪车品牌中列第一。

唐仕凯在北京车展期间的媒体圆桌会议上发表上述评论。梅赛德斯是戴姆勒(DAIGn.DE)旗下品牌。（完）