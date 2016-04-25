梅赛德斯-奔驰在华首季销售同比增39% 今年余下时间将有所放缓--高管

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透北京4月25日 - 戴姆勒股份公司董事会成员、负责大中华区业务的唐仕凯（Hubertus Troska）周一称，梅赛德斯-奔驰在华首季销售同比增长39%，今年剩下时间增速将有所放缓。
本月早些时候的月度登记数据显示，梅赛德斯-奔驰在华首季销售增速是宝马(BMWG.DE)的三倍，销售额在全球豪车品牌中列第一。
唐仕凯在北京车展期间的媒体圆桌会议上发表上述评论。梅赛德斯是戴姆勒(DAIGn.DE)旗下品牌。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。