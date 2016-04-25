丰田高管称中国排放等规定更加严格 实现在华销售目标难度上升（更新版）

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
（新增引语和细节）
路透北京4月24日（记者 Norihiko Shirouzu） - 日本丰田汽车中国业务主管大西弘致（Hiroji Onishi）周日称，中国的排放和燃油经济性规定令丰田在2025年左右实现在华200万辆的年度销售目标更加困难。
大西弘致告诉记者，丰田正在评估其产品线以满足中国监管要求，实现盈利，同时实现销量目标。
“满足中国越来越严格的排放和燃油经济性规定正在变得困难，”大西弘致在周一开幕的北京车展前说道。
“为了符合这些规定，我们已经决定我们需要销售相当数量的较小型车、混合动力车以及其他特种车。”
大西弘致周日表示，丰田汽车计划在2018年开始在中国销售混合动力车。
3月，丰田在华汽车销售同比增长40.6%，至10.05万辆，增幅远高于2月的6.3%。
去年中国经济增速降至25年来最低，加上股市暴跌，中国汽车销售增长陷入停滞。此后得益于小排量车购置税优惠政策，汽车销售从10月起反弹。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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