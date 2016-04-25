更新版1-日本个股：丰田称中国排放等规定更加严格，实现在华销售目标难度上升

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路透北京4月24日（记者 Norihiko Shirouzu） - 日本丰田汽车中国业务主管大西弘致（Hiroji Onishi）周日称，中国的排放和燃油经济性规定令丰田在2025年左右实现在华200万辆的年度销售目标更加困难。

大西弘致告诉记者，丰田正在评估其产品线以满足中国监管要求，实现盈利，同时实现销量目标。

“满足中国越来越严格的排放和燃油经济性规定正在变得困难，”大西弘致在周一开幕的北京车展前说道。

“为了符合这些规定，我们已经决定我们需要销售相当数量的较小型车、混合动力车以及其他特种车。”

大西弘致周日表示，丰田汽车计划在2018年开始在中国销售混合动力车。

3月，丰田在华汽车销售同比增长40.6%，至10.05万辆，增幅远高于2月的6.3%。

去年中国经济增速降至25年来最低，加上股市暴跌，中国汽车销售增长陷入停滞。此后得益于小排量车购置税优惠政策，汽车销售从10月起反弹。（完）(完)