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中国财经 | 2016年 4月 25日 星期一 07:48 BJT

中国排放及能效规定加大丰田实现销量目标的难度--丰田高管

路透北京4月24日 - 日本丰田汽车(7203.T)中国业务主管Hiroji Onishi周日称，中国排放和燃油能效规定使该公司更难实现到2025年前后销量达200万辆的目标。

Hiroji Onishi在北京车展前对记者称，公司正在重新考虑产品线，以适应中国规定，实现盈利，同时实现销量目标。(完)

(编译 王丽鑫；审校 汪红英)

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