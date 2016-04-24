中国排放及能效规定加大丰田实现销量目标的难度--丰田高管

消息人士称三胞集团发起娱乐业并购基金 规模为4.35亿美元
路透香港1月18日 - 两名消息人士称，中国大型企业三胞集团正在发起一个规模为30亿元人民币(4.35亿美元)的基金，用于收购最多150家国内电影院线，押注中国蓬勃增长的电影市场。
路透北京4月24日 - 日本丰田汽车(7203.T)中国业务主管Hiroji Onishi周日称，中国排放和燃油能效规定使该公司更难实现到2025年前后销量达200万辆的目标。
Hiroji Onishi在北京车展前对记者称，公司正在重新考虑产品线，以适应中国规定，实现盈利，同时实现销量目标。(完)
(编译 王丽鑫；审校 汪红英)
路透香港1月18日 - 两名消息人士称，中国大型企业三胞集团正在发起一个规模为30亿元人民币(4.35亿美元)的基金，用于收购最多150家国内电影院线，押注中国蓬勃增长的电影市场。
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。