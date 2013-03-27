美国个股：通用预计凯迪拉克在华销量未来三年增两倍

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透纽约3月27日 - 美国通用汽车(General Motors) 凯迪拉克(Cadillac)品牌主管预计，今年在中国销量增长三分之二，到2016年增两倍。
“我们现预期凯迪拉克销量未来三年增两倍，”负责Cadillac品牌的副总裁Bob Ferguson周二在纽约车展前的一次公司活动中称。
Ferguson称，通用希望凯迪拉克今年在华销量从去年的约3万辆增加至约5万辆。他并预计，凯迪拉克今年余下时间在美国市场表现将超过前两个月的增长32%。
凯迪拉克官员称，该品牌在中国现拥有经销商近200家，未来12-18个月将增至250-300家。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张荻)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。