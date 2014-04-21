宝马奔驰推出高端车型 有意吸引超富客户

北京车展上亮相的宝马Vision Future Luxury 豪华概念车，摄于2014年4月20日。 REUTERS/Jason Lee

路透北京4月20日 -豪华汽车品牌宝马(BMWG.DE)周日在北京推出一款豪华概念型轿车，以判断消费者对于比宝马7系轿车还要贵的高端汽车的消化能力。

这款官方名字为"Vision Future Luxury"的豪华概念车长5米，目标客户为数量日渐膨胀的超富裕客户。这一人群也是宾利等豪华车品牌争取的对象。

宝马负责市场和营销的董事会成员Ian Robertson表示，选择在北京车展亮出这款车是为了判断中国消费者的购买意愿。

“这款车涉及很多元素，我们将判断人们的反映，然后做出一个评判。”他拒绝就这款汽车是否投入生产置评。

Robertson表示，对于售价在15万-30万欧元的汽车，这一市场或许还有可操作空间，而中国消费者尤其青睐大型豪华汽车。

根据中国汽车工业协会的数据，中国的豪华乘用车市场去年增长20%，高于普通汽车14%的增幅。

随着全球百万富翁数量的持续增加，戴姆勒(DAIGn.DE)通过重启迈巴赫品牌也在测试消费者的接纳能力。

瑞信在《全球财富报告》中称，自2012年中期以来，全球百万富翁数量增加近200万，其中多数来自美国和亚洲。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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