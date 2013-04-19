独家：比亚迪考虑两年内停产传统车型

路透上海4月19日(记者 Norihiko Shirouzu) - 比亚迪汽车(1211.HK) (002594.SZ)或许将在两年内停止生产传统的汽油驱动型汽车，聚焦“新能源”电池车型，作为遏制其汽车销量下滑的“重生计划”的一部分。

比亚迪的股价自2009年底达到峰值后，迄今已重挫近四分之三，其净利润也从四年前的38亿元人民币严重缩水至去年的8,140万元。

现如今，比亚迪正对几项内部计划进行考虑，以彻底调整并可能简化其业务。该公司目前的产品线包括电池、手机组装、太阳能面板、LED灯泡、电动汽车、汽油驱动型汽车及公共汽车等。

比亚迪的两名高管表示， “重生计划”的核心就是放弃汽油驱动型汽车的生产计划，或许也会甩掉太阳能面板业务，将重点放在新的绿色电池技术上。因这些计划尚未最终敲定，这两名高管要求匿名。

比亚迪料将在周六的上海车展上公布一项名为“绿混”(Green Hybrid ）的混合动力技术。

其中一名高管称：“我们正尝试重新定位自己的优势。”即，生产先进且价格经济的磷酸铁锂电池。比亚迪是全球可充电电池领域的业界领头羊。

这是一项大胆有风险的举动，但高管表示，比亚迪意识到需要找到自己的业务优势。比亚迪的汽车销量下滑，去年仅售出457,700辆。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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