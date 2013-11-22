电动车VS氢电池汽车：中国成新能源汽车主战场

记者 沈一鸣/Norihiko Shirouzu

路透广州/北京11月22日 - 德国汽车巨头大众 、宝马 和戴姆勒 认为中国的未来在于纯电动汽车，他们的一些亚洲汽车竞争对手则有不同看法。

欧洲人在本周的广州车展上看好全电动汽车，丰田 、本田 则在东京和洛杉矶车展上推出氢燃料电池汽车。

本田和丰田这两家重量级汽车厂商计划在2015年开售氢电池汽车，认为电动技术只能用来驱动小型城市汽车。

最看好中国电动汽车发展的厂商是大众汽车公司。

大众在广州车展前夕表示，大众和奥迪等品牌计划在2018年前推出逾15款几乎全电动的插电混合动力汽车，其中很多都将在本土生产。

大众汽车中国区总裁Jochem Heizmann本周对记者表示：“我们预计销量会很大。”

宝马与合作伙伴华晨汽车集团在广州推出了一款联合开发的使用电池的纯电动汽车。两公司计划明年开始推出这款仅在中国市场推出、命名为“之诺”(Zinoro)品牌的汽车。

戴姆勒表示，公司也将在明年推出一款全电动汽车--腾势(DENZA)。这是戴姆勒与中国电池与汽车生产商比亚迪 联合经营的一个品牌，仅在中国市场推出。

中国政府设定的新能源汽车发展总体目标是，到2020年，新能源汽车累计产销量达到500万辆。新能源汽车之前定义为纯电动汽车和几乎全电动的插电混合动力汽车。

今年，中国将燃料电池汽车也纳入新能源汽车范畴。

燃料电池汽车行驶路程是纯电动车的五倍，但价格也更贵。

电动汽车可在家中或充电站充电，但燃料电池汽车中途必须在补充燃料站停靠，而建设氢燃料站的成本很高，每个站点的建设成本大约为600万美元。

丰田在本周的东京车展中发布了一款拥有两个氢燃料箱的燃料电池概念车，续航距离达到500公里。该公司称，该车2015年上市时，售价将在500万-1000万日圆(5万-10万美元)。

本田则在本周的洛杉矶车展推出了一款五座氢燃料电池汽车。该公司美国分公司负责人自称，由于城市基础设施的不完善，燃料电池车被社会接受的步伐会很缓慢。

在在中国拥挤繁忙的都市中，汽车充电站和氢加注站还极为罕见。大众公司认为，技术设施还较落后，他们认为插电混合动力车是中国新能源汽车的方向。

插电混合动力车插装有一个小型油箱，在电力耗完时可以给汽车补充动力。（完）