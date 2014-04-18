福特“林肯”将登陆中国七个城市

2010年1月12日在北美车展拍到的福特林肯品牌标志。 REUTERS/Mark Blinch

路透北京4月17日(记者 Norihiko Shirouzu) -福特(F.N)豪华品牌“林肯”或许错过了中国豪华车市场的蓬勃期，但该公司高管表示，高端汽车市场依然拥有巨大的增长动力，值得在今年晚些时候登陆中国市场。

福特汽车（中国）有限公司董事长兼CEO罗礼祥(JohnLawler)周四表示，福特计划今年10月在北京、上海等7个中国城市共开设8家林肯专卖店。福特计划到2016年时将中国的林肯门店数量增加至60家，并打入50个城市。

罗礼祥没有就林肯的销量作出预测。

他本周早些时候在接受路透采访时表示，福特“对于在华的潜在商机感到兴奋。”他表示，中国有望在2020年前取代美国成为全球最大的豪华汽车市场。

林肯品牌全球营销主管MattVandyke上周在密歇根州迪尔伯恩(Dearborn)表示，在华营销的关键在于让中国消费者更熟悉林肯这一品牌。

他表示，中国豪车消费者只熟悉“林肯加长豪华车”，有些人知道“领航员”(Navigator)，不过不知道我们的产品都有什么。”

“林肯”豪华车数十年来一直是美国总统的“座驾”。“领航员”是一款大型SUV，一直是福特在美国市场的畅销车型。Vandyke表示，林肯将在中国引入一款全新的“领航员”。

一些公司预测，到2020年时，售价在5万美元之上的高端汽车在中国市场将达到一年近300万辆的销量。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。