版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 15:46 BJT

福特“林肯”将登陆中国七个城市

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月17日 - 福特 豪华品牌“林肯”或许错过了中国豪华车市场的蓬勃期，但该公司高管表示，高端汽车市场依然拥有巨大的增长动力，值得在今年晚些时候登陆中国市场。

福特汽车（中国）有限公司董事长兼CEO罗礼祥(John Lawler)周四表示，福特计划今年10月在北京、上海等7个中国城市共开设8家林肯专卖店。福特计划到2016年时将中国的林肯门店数量增加至60家，并打入50个城市。

罗礼祥没有就林肯的销量作出预测。

他本周早些时候在接受路透采访时表示，福特“对于在华的潜在商机感到兴奋。”他表示，中国有望在2020年前取代美国成为全球最大的豪华汽车市场。

林肯品牌全球营销主管Matt Vandyke上周在密歇根州迪尔伯恩(Dearborn)表示，在华营销的关键在于让中国消费者更熟悉林肯这一品牌。

他表示，中国豪车消费者只熟悉“林肯加长豪华车”，有些人知道“领航员”(Navigator)，不过不知道我们的产品都有什么。”

“林肯”豪华车数十年来一直是美国总统的“座驾”。“领航员”是一款大型SUV，一直是福特在美国市场的畅销车型。Vandyke表示，林肯将在中国引入一款全新的“领航员”。

一些公司预测，到2020年时，售价在5万美元之上的高端汽车在中国市场将达到一年近300万辆的销量。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐